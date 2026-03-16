Abdullah bin Zayed recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Egipto

ABU DABI, 16 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, recibió a Badr Abdelatty, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional, Emigración y Egipcios en el Exterior de Egipto.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron las repercusiones de los ataques con misiles iraníes no provocados y de carácter terrorista que han tenido como objetivo los Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos.

Badr Abdelatty reiteró el pleno apoyo de su país a los EAU y su solidaridad con todas las medidas adoptadas para salvaguardar su soberanía, su seguridad y la protección de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

Ambas partes también destacaron la importancia de priorizar las vías diplomáticas y el diálogo para resolver las distintas cuestiones pendientes en la región de una manera que contribuya a preservar la seguridad y la estabilidad regionales.

El jeque Abdullah bin Zayed elogió la visita de Badr Abdelatty y señaló que refleja la profundidad de las relaciones fraternales entre ambos países y reafirma la plena solidaridad de la República Árabe de Egipto con los EAU tras los ataques con misiles iraníes no provocados y de carácter terrorista.

Asimismo, el jeque Abdullah bin Zayed y Badr Abdelatty revisaron las históricas relaciones fraternales entre los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, así como las vías para reforzar la cooperación bilateral en diversos ámbitos de forma que se atiendan los intereses comunes de ambos países y se cumplan las aspiraciones de sus pueblos de desarrollo y prosperidad.

El jeque Abdullah bin Zayed destacó la profundidad de los lazos fraternales entre ambos países y el continuo crecimiento y desarrollo que experimentan bajo el apoyo y el patrocinio de los liderazgos de las dos naciones hermanas.

A la reunión asistieron también Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, y el jeque Nahyan bin Saif Al Nahyan, viceministro de Estado.