El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del primer ministro de Irak

ABU DABI, 16 de marzo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Mohammed Shia’ Al Sudani, primer ministro de Irak, durante la cual ambos abordaron los acontecimientos en la región y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales, además de los flagrantes ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y varios países hermanos de la región.

Durante la conversación, el primer ministro iraquí condenó el traicionero ataque terrorista que tuvo como objetivo el Consulado General de Emiratos Árabes Unidos en la Región del Kurdistán de Irak por segunda vez en una semana, y subrayó que constituye una grave violación de las normas y convenciones internacionales que garantizan la plena protección de las misiones diplomáticas y de sus sedes.

Asimismo, reafirmó el rechazo de Irak a cualquier ataque contra misiones diplomáticas y consulares en su territorio y su determinación de proporcionarles plena protección para garantizar la continuidad de su labor y el desempeño de sus funciones en un entorno seguro, de conformidad con las obligaciones internacionales pertinentes.

Ambas partes destacaron la importancia de detener la escalada y de priorizar el diálogo y las soluciones diplomáticas para abordar las cuestiones regionales de manera que se preserve la seguridad y la paz en la región.