Abdullah bin Zayed mantiene conversaciones telefónicas con ministros de Exteriores para abordar la evolución regional

ABU DABI, 16 de marzo de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores para analizar las repercusiones de los ataques con misiles no provocados y de carácter terrorista lanzados por Irán contra Emiratos Árabes Unidos y varios países de la región.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan conversó con el jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait; con Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de India; y con Monday Semaya Kumba, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Sudán del Sur.

Durante las conversaciones se abordaron los graves desafíos y las repercusiones que los acontecimientos actuales plantean para la seguridad y la estabilidad regionales, así como su impacto en la economía mundial y en la seguridad energética.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan y los ministros condenaron enérgicamente los ataques con misiles no provocados y de carácter terrorista, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y representan una amenaza directa para la seguridad y la soberanía de los Estados, así como para la estabilidad regional.

Asimismo, afirmaron el derecho de los países atacados a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía y su integridad territorial, y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.

Durante las conversaciones telefónicas, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan expresó su agradecimiento por la solidaridad mostrada por los países hermanos y amigos hacia Emiratos Árabes Unidos, y subrayó que todos los residentes y visitantes en el país se encuentran a salvo.

Las conversaciones también destacaron la importancia de reforzar la cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos para preservar la seguridad regional, al tiempo que se impulsan vías hacia una seguridad sostenible y un desarrollo inclusivo en toda la región en beneficio de sus pueblos.