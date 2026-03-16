El secretario general del CCG elogia la eficacia de las fuerzas armadas del Golfo al contrarrestar los ataques iraníes

RIAD, 16 de marzo de 2026 (WAM) – El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, elogió el alto nivel de eficiencia y preparación demostrado por las fuerzas armadas de los Estados miembros del CCG, y destacó su profesionalidad al contrarrestar los ataques iraníes dirigidos contra países del bloque y al defender su soberanía y su seguridad con valentía, compromiso y sacrificio.

Las declaraciones se produjeron durante la intervención de Albudaiwi ante el personal del Mando Militar Unificado (UMC, por sus siglas en inglés) de los Estados del CCG, en el marco de su visita a la sede del organismo en Riad.

Albudaiwi afirmó que la valentía y la dedicación mostradas por las fuerzas armadas del CCG reflejan la solidez y la cohesión del sistema de defensa del Golfo Arábigo en la protección de los recursos de los Estados miembros y en la salvaguarda de la seguridad y la estabilidad de sus pueblos.

Asimismo, elogió los importantes y sinceros esfuerzos realizados por los miembros de las fuerzas armadas del CCG que prestan servicio en el Mando Militar Unificado, y expresó su orgullo por su desempeño profesional, que refleja el alto nivel de los cuadros militares del Golfo.

También subrayó que estos esfuerzos constituyen un pilar fundamental para reforzar la seguridad y la estabilidad de los Estados del CCG y consolidar el sistema de defensa conjunto del Golfo.