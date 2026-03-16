El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del príncipe heredero saudí para abordar la evolución regional y sus repercusiones en la seguridad y la estabilidad

ABU DABI, 16 de marzo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de su hermano, el príncipe Mohamed bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro del Reino de Arabia Saudí, durante la cual ambos abordaron los acontecimientos en la región en medio de la escalada de acciones militares y las graves amenazas que estas suponen para la seguridad y la estabilidad regionales y mundiales.

Durante la conversación también se trataron los continuos y flagrantes ataques iraníes contra países de la región, señalando que constituyen una violación de los derechos soberanos de estos Estados y de las normas internacionales.

Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada militar, que supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad tanto en la región como en el resto del mundo, y destacaron la importancia de priorizar un diálogo serio y los medios diplomáticos para abordar las cuestiones regionales de manera que se preserve la seguridad y la paz en la región.