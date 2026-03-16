Protección Civil controla un incendio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái; no se registran heridos

DUBÁI, 16 de marzo de 2026 (WAM) – Equipos de la Defensa Civil de Dubái lograron controlar un incendio provocado por daños en uno de los depósitos de combustible en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái. No se han registrado heridos.

Las autoridades competentes habían iniciado previamente la respuesta al incidente, que se produjo como consecuencia de un dron que tuvo como objetivo el aeropuerto, adoptando las medidas necesarias conforme a los más altos estándares de seguridad establecidos.