Suspenden temporalmente los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái como medida de precaución

DUBÁI, 16 de marzo de 2026 (WAM) – La Autoridad de Aviación Civil de Dubái anunció la mañana de este lunes la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái como medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y del personal.

Se recomienda a los viajeros que se pongan en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener la información más reciente sobre sus vuelos.

La autoridad señaló que se comunicarán nuevas actualizaciones a través de los canales oficiales tan pronto como estén disponibles.