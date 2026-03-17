El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe al enviado del presidente de la República de Corea

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Kang Hoon-sik, enviado especial del presidente de la República de Corea.

Durante el encuentro, Kang Hoon-sik transmitió al mandatario emiratí los saludos del presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, así como sus deseos de seguridad, progreso y prosperidad continuos para Emiratos Árabes Unidos. El jeque Mohamed bin Zayed pidió a Kang Hoon-sik que trasladara a su vez sus saludos al presidente Lee Jae-myung, junto con sus mejores deseos de mayor desarrollo y prosperidad para la República de Corea y su pueblo, así como de un continuo fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

La reunión también abordó los acontecimientos regionales y sus graves implicaciones, incluidas las amenazas para la seguridad y la paz regionales e internacionales. Kang Hoon-sik reafirmó la solidaridad de la República de Corea con Emiratos Árabes Unidos respecto a las medidas que está adoptando para salvaguardar su seguridad, su integridad territorial y la protección de su población.

Ambas partes subrayaron la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones regionales de manera que se eviten nuevas tensiones y se preserve la seguridad y la estabilidad en la región.

Kang Hoon-sik también expresó su agradecimiento al jeque Mohamed bin Zayed por la atención que Emiratos Árabes Unidos presta a los ciudadanos surcoreanos y a todos los residentes en el país, incluido mediante los esfuerzos para facilitar los procedimientos y garantizar su seguridad.

La reunión también abordó las vías para profundizar la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Corea en el marco de la Asociación Estratégica Especial entre ambos países, especialmente en sectores prioritarios.

Al encuentro asistieron también el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; y varios altos responsables.