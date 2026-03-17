Jordania condena enérgicamente el ataque iraní contra Emiratos Árabes Unidos que causó la muerte de un civil en Al Bahyah

AMÁN, 17 de marzo de 2026 (WAM) – Jordania condenó el ataque iraní que provocó el impacto de un misil contra un vehículo civil en la zona de Al Bahyah y causó la muerte de un civil.

En un comunicado difundido por la Agencia de Noticias de Jordania (Petra), el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Expatriados afirmó el rechazo y la condena de Jordania a estos ataques brutales, que calificó de flagrante violación de la soberanía de Emiratos Árabes Unidos y de peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región.

El ministerio subrayó la plena solidaridad de Jordania con Emiratos Árabes Unidos frente a los ataques iraníes y su total apoyo a todas las medidas que el país adopte para proteger su soberanía, su seguridad y la seguridad de sus ciudadanos.

Asimismo, expresó sus sinceras condolencias y su pesar a la familia del fallecido.