Equipos especializados logran controlar el incendio en el campo de Shah

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – La Oficina de Medios de Abu Dabi (ADMO) informó de que las autoridades competentes respondieron a un incendio que se declaró en una instalación del campo petrolífero de Shah tras un ataque con dron.

Equipos especializados lograron contener el fuego y ponerlo bajo control sin que se registraran heridos, añadió la ADMO.

Asimismo, indicó que las operaciones en el lugar han sido suspendidas temporalmente a la espera de completar la evaluación de la situación y adoptar las medidas necesarias.