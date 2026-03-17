Emiratos Árabes Unidos anuncia el cierre temporal y parcial de su espacio aéreo como medida excepcional de precaución

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – La Autoridad General de Aviación Civil (GCAA) anunció el cierre temporal y parcial del espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos como medida excepcional de precaución destinada a garantizar la seguridad de los vuelos y de las tripulaciones, así como a salvaguardar el territorio del país ante la rápida evolución de la situación de seguridad en la región.

La autoridad señaló que la decisión se adoptó tras una evaluación exhaustiva de los riesgos de seguridad y operativos, y en plena coordinación con las autoridades nacionales e internacionales pertinentes, y subrayó que la seguridad del espacio aéreo y la protección de la soberanía de Emiratos Árabes Unidos siguen siendo prioridades absolutas.

La GCAA confirmó que continuará informando a las autoridades competentes y al público sobre cualquier novedad a medida que se produzca.

La autoridad reiteró además su llamamiento a los pasajeros para que se pongan en contacto con sus respectivas aerolíneas a fin de obtener la información más reciente sobre los horarios de vuelo, y señaló que las compañías aéreas proporcionarán alojamiento y la asistencia necesaria a los pasajeros en coordinación con las autoridades locales competentes.

Asimismo, subrayó que la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones sigue siendo su máxima prioridad, y reafirmó su compromiso de aplicar todas las medidas necesarias para garantizar los más altos estándares de seguridad.

La autoridad también expresó su agradecimiento por la cooperación y comprensión del público ante estas circunstancias excepcionales e instó a todos a informarse exclusivamente a través de fuentes oficiales.