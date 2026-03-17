Abdullah bin Zayed mantiene llamadas con varios responsables y ministros de Exteriores para abordar las repercusiones de los ataques iraníes con misiles contra Emiratos Árabes Unidos y países hermanos

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una serie de llamadas con responsables y ministros de Exteriores para analizar las repercusiones de los ataques con misiles no provocados y de carácter terrorista lanzados por Irán contra Emiratos Árabes Unidos y varios países de la región.

El jeque Abdullah bin Zayed conversó con el jeque Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar; con Milojko Spajić, primer ministro de Montenegro; con el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí; con Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro de Asuntos Exteriores de Baréin; con Jeenbek Moldokanovich Kulubayev, ministro de Asuntos Exteriores de Kirguistán; con Toshimitsu Motegi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón; y con Sihasak Phuangketkeow, ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia.

Durante las conversaciones se abordaron las graves repercusiones de estos acontecimientos para la seguridad y la estabilidad regionales, así como su impacto en la economía mundial y en la seguridad energética.

El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan y los responsables condenaron enérgicamente los ataques con misiles no provocados y de carácter terrorista, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y representan una amenaza directa para la seguridad y la soberanía de los Estados, así como para la estabilidad regional.

Asimismo, afirmaron el derecho de los países atacados a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía y su integridad territorial, y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.

Durante las llamadas, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan expresó su agradecimiento por la solidaridad mostrada por los países hermanos y amigos con Emiratos Árabes Unidos, y subrayó que todos los residentes y visitantes en el país se encuentran a salvo.

Las conversaciones también abordaron la importancia de reforzar la cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos para preservar la seguridad y la estabilidad regionales, así como para responder a las aspiraciones de los pueblos de la región de lograr un desarrollo inclusivo y una prosperidad económica sostenible.