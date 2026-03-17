La GCAA anuncia que el tráfico aéreo vuelve a la normalidad en el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos

ABU DABI, 17 de marzo de 2026 (WAM) – La Autoridad General de Aviación Civil (GCAA) anunció que la navegación aérea ha vuelto a la normalidad en todo el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos, tras la estabilización de la situación y el levantamiento de las medidas precautorias temporales que se habían aplicado.

La autoridad confirmó que la decisión se adoptó tras una evaluación exhaustiva de las condiciones operativas y de seguridad, y en coordinación con las autoridades competentes, y subrayó que se mantiene una supervisión continua en tiempo real para garantizar los más altos niveles de seguridad de la navegación aérea.

La GCAA expresó su agradecimiento a los pasajeros y a las aerolíneas por su cooperación durante el periodo reciente y reafirmó la plena disposición de sus equipos técnicos y operativos para responder a cualquier posible evolución.

La autoridad instó al público a obtener información exclusivamente a través de fuentes oficiales.