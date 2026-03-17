Emiratos Árabes Unidos rechaza calificar los ataques iraníes como “represalias” y defiende su derecho a la legítima defensa ante el Consejo de Derechos Humanos

GINEBRA, 17 de marzo de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos reafirmó su rechazo categórico a cualquier justificación presentada por el Gobierno iraní sobre la escalada hostil contra países de la región y subrayó que tales afirmaciones constituyen intentos de inducir a error a la comunidad internacional para justificar una agresión no provocada e ilegal contra el país y otros Estados de la zona.

El país destacó que atacar a civiles e infraestructuras civiles supone una grave violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, además de socavar los esfuerzos internacionales para reforzar la seguridad y la estabilidad regionales.

La declaración fue pronunciada por Jamal Al Musharakh, representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, durante el diálogo interactivo con el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán y la misión internacional independiente de investigación sobre Irán en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Al Musharakh añadió que esta agresión continuada y no provocada, que se prolonga desde hace 17 días contra Emiratos Árabes Unidos, los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo y el Reino Hachemí de Jordania, ha sido objeto de una firme condena internacional mediante la histórica resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, copatrocinada por 136 Estados miembros, que insta a Irán a cesar de inmediato estos ataques.

La resolución afirma que estos actos constituyen una violación del derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y exige a Irán que ponga fin de forma inmediata e incondicional a cualquier provocación o amenaza contra países vecinos, incluido el uso de sus aliados en la región. Asimismo, envía un mensaje claro y unificado de que la comunidad internacional no tolerará ataques contra la soberanía de los Estados ni el ataque deliberado contra civiles e infraestructuras críticas, y subraya que Irán es plenamente responsable de los daños y perjuicios causados a los países afectados.

Al Musharakh señaló que, pese a los esfuerzos sinceros y responsables realizados por Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región hasta el último momento para evitar el estallido de un conflicto, Irán optó por aislarse de sus vecinos.

También rechazó de forma tajante la caracterización recogida en el informe del relator especial y de la misión de investigación, que calificaba estos ataques como “represalias”, y subrayó que dicha descripción carece de base jurídica y fáctica, además de proporcionar un pretexto injustificado para actos de agresión contrarios al derecho internacional. Advirtió asimismo de que cualquier intento de justificar esta agresión bajo cualquier pretexto sentaría un precedente peligroso contrario a los principios del orden internacional basado en el respeto de la soberanía estatal.

El representante emiratí añadió que los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos constituyen una grave violación de los derechos humanos y un acto de agresión brutal y no provocado, que socava los esfuerzos internacionales para mantener la paz y la seguridad globales, e instó al Consejo de Derechos Humanos a cumplir con sus responsabilidades caracterizando estas violaciones de forma que reflejen con precisión su naturaleza y gravedad, en consonancia con el derecho internacional y los hechos constatados.

Asimismo, señaló que estos ataques han tenido como objetivo a civiles e infraestructuras civiles, causando la muerte de siete personas y heridas a otras 145, en una flagrante violación de la soberanía del país y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

Subrayó que estos actos ponen en peligro a ciudadanos y residentes, amenazan la estabilidad regional y la seguridad de la navegación internacional y de las cadenas de suministro globales, y tienen un impacto directo en la economía mundial, estrechamente vinculada a la estabilidad de la región.

En sus conclusiones, Al Musharakh reiteró que Emiratos Árabes Unidos reafirma su pleno derecho a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, su seguridad nacional y su integridad territorial, y garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes, de conformidad con su derecho a la legítima defensa recogido en el derecho internacional y en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

El mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán es uno de los mecanismos independientes del Consejo de Derechos Humanos, encargado de supervisar la situación en el país y de presentar informes y recomendaciones periódicas. Por su parte, la misión internacional independiente de investigación sobre Irán fue creada mediante una resolución del Consejo para investigar presuntas violaciones de derechos humanos y recopilar y documentar pruebas e información pertinentes.