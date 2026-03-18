Las oraciones del Eid al Fitr se celebrarán únicamente en mezquitas

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – En línea con las medidas adoptadas por Emiratos Árabes Unidos para garantizar la seguridad de ciudadanos y residentes, la Autoridad General de Asuntos Islámicos, Bienes Píos y Zakat confirmó que las oraciones del Eid al Fitr no se celebrarán este año en explanadas ni en espacios al aire libre, sino que se limitarán a las mezquitas de todo el país.

La medida se aplica en coordinación con el Departamento de Asuntos Islámicos y Actividades Benéficas de Dubái y el Departamento de Asuntos Islámicos de Sharjah.

La autoridad instó a los fieles a cumplir las directrices y a acudir con antelación a las mezquitas para realizar la oración del Eid, con el fin de garantizar su seguridad.