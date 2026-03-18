Abdullah bin Zayed condena con firmeza los continuos ataques terroristas iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y expresa sus condolencias a las familias de las víctimas

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, expresó sus sinceras condolencias y su profunda solidaridad con las familias de las víctimas de los ataques terroristas no provocados de Irán contra el país.

Las víctimas mortales de estos ataques son Alaa Nader Awni, de Palestina; Murib Zaman Nizar, Muzaffar Ali Ghulam e Ismail Salim Khan, de Pakistán; Ahmed Ali, de Bangladesh; y Dibas Shrestha, de Nepal. El jeque Abdullah deseó además una pronta y completa recuperación a todos los heridos.

Asimismo, trasladó sus condolencias al Estado de Palestina y su pueblo, a la República Islámica de Pakistán y su población, a la República Popular de Bangladesh y a la República Federal Democrática de Nepal, y subrayó el compromiso continuo de Emiratos Árabes Unidos con la seguridad de todos sus ciudadanos, residentes y visitantes.

El ministro condenó en los términos más enérgicos los continuos ataques iraníes con misiles y drones, que se han prolongado durante 18 días consecutivos e incluyen más de 2.000 misiles balísticos y de crucero, así como drones dirigidos contra infraestructuras civiles críticas, aeropuertos, zonas residenciales y otros objetivos civiles en todo el país. Señaló que esta peligrosa escalada constituye una flagrante violación de la soberanía nacional y supone una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

“El país condena enérgicamente esta escalada continua contra civiles e instalaciones críticas en todo el territorio. Estos ataques no provocados, que se prolongan desde hace más de dos semanas, han sido objeto de una firme condena internacional a través de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, copatrocinada por 136 Estados miembros. La resolución exige a Irán que ponga fin de inmediato e incondicional a estos ataques contra los Estados del Golfo y el Reino Hachemí de Jordania, y afirma que es plenamente responsable de todos los daños y pérdidas causados a los países afectados”, afirmó.

El jeque Abdullah subrayó que Emiratos Árabes Unidos se reserva el pleno derecho a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, su seguridad nacional y su integridad territorial, y garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes, de conformidad con su derecho inherente a la legítima defensa en virtud del derecho internacional.

Añadió que las autoridades competentes del país están plenamente preparadas para hacer frente a cualquier amenaza y que estos ataques no disuadirán a Emiratos Árabes Unidos de proteger su soberanía, su seguridad y su estabilidad.

Asimismo, destacó que la situación de seguridad en todo el país se mantiene estable y que los niveles de preparación se encuentran en su máximo nivel, respaldados por elevados estándares profesionales y marcos institucionales claros, lo que refuerza la sensación de seguridad y tranquilidad para todos los que viven en Emiratos Árabes Unidos.

Por último, elogió el apoyo y la solidaridad expresados por más de 130 países con Emiratos Árabes Unidos, lo que refleja la confianza de la comunidad internacional en el país y su consolidada posición global, construida durante décadas sobre la base de una diplomacia responsable, sólidas alianzas internacionales y el compromiso con la estabilidad regional y mundial.