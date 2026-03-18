Theyab bin Mohamed bin Zayed expresa sus condolencias por el fallecimiento de Alaa Nader Mushtaha

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – El jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Mártires, expresó sus condolencias por el fallecimiento del ciudadano palestino Alaa Nader Awni Mushtaha, que murió tras las agresiones iraníes contra Emiratos Árabes Unidos.

El jeque asistió al majlis de condolencias en el Majlis Al Hawashim, en Abu Dabi, donde trasladó su más sentido pésame a la familia por su pérdida y les deseó fortaleza y consuelo.