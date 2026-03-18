Abdullah bin Zayed mantiene conversaciones telefónicas con ministros de Exteriores y responsables para abordar la evolución regional

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo llamadas telefónicas con varios ministros de Exteriores y responsables para analizar los últimos acontecimientos en la región y las repercusiones de los ataques con misiles no provocados y de carácter terrorista lanzados por Irán contra el país y otros Estados de la zona.

El jeque Abdullah bin Zayed conversó con Glauk Konjufca, primer vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y de la Diáspora de Kosovo; con el jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait; con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos; y con Khaled El-Enany, director general de la Unesco.

El jeque Abdullah bin Zayed y los ministros y responsables condenaron enérgicamente los ataques iraníes con misiles, calificados de no provocados y terroristas, contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y subrayaron su rechazo categórico a estos actos contrarios al derecho internacional. Asimismo, reafirmaron el derecho de los países afectados a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, su seguridad y su integridad territorial, y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes.

El ministro emiratí expresó su agradecimiento a sus interlocutores por la solidaridad mostrada con Emiratos Árabes Unidos y aseguró que todos los residentes y visitantes en el país se encuentran a salvo.

Las conversaciones abordaron las graves repercusiones de estos ataques para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales, así como su impacto negativo en la economía mundial y en la seguridad energética.

Asimismo, se subrayó la importancia de que la comunidad internacional actúe de forma coordinada en esta fase para contener las tensiones, priorizando soluciones políticas, vías diplomáticas y un diálogo serio y responsable que permita resolver las crisis pendientes y contribuya a reforzar la seguridad y la estabilidad en la región.