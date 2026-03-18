Los líderes de Emiratos Árabes Unidos trasladan sus condolencias al presidente de Georgia por el fallecimiento del catolicós-patriarca Ilia II

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias a Mikheil Kavelashvili, presidente de Georgia, por el fallecimiento del catolicós-patriarca de toda Georgia, Ilia II.
Por su parte, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, remitieron mensajes similares a Irakli Kobakhidze, primer ministro de Georgia.