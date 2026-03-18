El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del primer ministro de Etiopía

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, durante la cual ambos abordaron la evolución de la situación en la región en un contexto de escalada militar y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Abiy Ahmed reiteró la condena de Etiopía a los flagrantes ataques iraníes que continúan teniendo como objetivo Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y los calificó de violación de su soberanía y del derecho y las normas internacionales.

Asimismo, reafirmó la solidaridad de Etiopía con Emiratos Árabes Unidos respecto a todas las medidas que está adoptando para salvaguardar su seguridad, su territorio y la protección de su población.

Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada y de impulsar un diálogo serio y la diplomacia para resolver las cuestiones pendientes en la región de manera que se eviten nuevas tensiones y crisis y se preserve la seguridad y la estabilidad regionales.

Por otra parte, el presidente emiratí expresó sus sinceras condolencias y su profundo pesar al primer ministro y al pueblo etíope por las víctimas de las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias, y reafirmó la solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Etiopía en estas difíciles circunstancias.