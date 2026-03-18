El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el sultán de Omán intercambian felicitaciones por el Eid al Fitr

ABU DABI, 18 de marzo de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el sultán Haitham bin Tariq de Omán intercambiaron este martes felicitaciones con motivo del Eid al Fitr durante una conversación telefónica, en la que expresaron sus mejores deseos de bienestar y prosperidad para sus países y sus pueblos, así como de paz y prosperidad a nivel mundial.

Durante la llamada también abordaron los acontecimientos en la región y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales. Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada militar y destacaron la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para evitar un mayor deterioro de la situación y preservar la paz y la estabilidad en la región.