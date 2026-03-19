Emiratos Árabes Unidos condena el ataque terrorista iraní contra la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar

ABU DABI, 19 de marzo de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, expresó la enérgica condena del país al ataque terrorista iraní contra la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar, que causó daños significativos.

El ministro subrayó que este tipo de ataques constituye una peligrosa escalada y una violación del derecho internacional.

Asimismo, reafirmó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Estado de Qatar y su apoyo firme a todas las medidas adoptadas por el país para salvaguardar su seguridad, proteger a sus ciudadanos y residentes y preservar su estabilidad.

El jeque Abdullah bin Zayed destacó además que este ataque contra infraestructuras industriales representa una amenaza directa para la seguridad energética mundial, así como para la seguridad y la estabilidad de la región y de sus pueblos, y conlleva graves repercusiones medioambientales y humanitarias.