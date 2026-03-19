Emiratos Árabes Unidos condena el ataque terrorista de Irán contra las instalaciones de gas de Habshan y el yacimiento de Bab

ABU DABI, 19 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado enérgicamente el ataque terrorista perpetrado por Irán contra las instalaciones de gas de Habshan y el yacimiento de Bab, que fue interceptado con éxito por los sistemas de defensa aérea del país sin que se registraran heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que estos ataques constituyen una peligrosa escalada y una violación del derecho internacional. Asimismo, afirmó que Emiratos Árabes Unidos se reserva el pleno derecho a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y su seguridad nacional, así como para salvaguardar sus intereses nacionales.

El Ministerio añadió que este ataque terrorista contra infraestructuras críticas y instalaciones petroleras representa una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales, así como para la seguridad energética mundial.