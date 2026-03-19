Declaración conjunta de la reunión ministerial consultiva de países del CCG, árabes e islámicos sobre los ataques iraníes

RIAD, 19 de marzo de 2026 (WAM) — Los ministros de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán, el Reino de Baréin, la República Árabe de Egipto, el Reino Hachemí de Jordania, el Estado de Kuwait, la República Libanesa, la República Islámica de Pakistán, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudí, la República Árabe Siria, la República de Turquía y Emiratos Árabes Unidos celebraron el miércoles 18 de marzo de 2026 en Riad una reunión ministerial consultiva para abordar los ataques iraníes.

Los participantes analizaron los ataques de Irán contra países del Consejo de Cooperación del Golfo, el Reino Hachemí de Jordania, la República de Azerbaiyán y la República de Turquía, y condenaron el uso deliberado de misiles balísticos y drones contra zonas residenciales e infraestructuras civiles, incluidas instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, instalaciones residenciales y misiones diplomáticas.

Afirmaron que estos ataques no pueden justificarse en ninguna circunstancia y reiteraron el derecho de los Estados a defenderse de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Los ministros instaron a Irán a cesar de inmediato sus ataques, respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y adherirse a los principios de buena vecindad como primer paso hacia la desescalada, el refuerzo de la seguridad y la estabilidad regionales, y el impulso de soluciones diplomáticas.

Subrayaron que el futuro de las relaciones con Irán depende del respeto a la soberanía de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la abstención de agresiones contra territorios y la no utilización de capacidades militares para amenazar a los países de la región.

Asimismo, los participantes instaron a Irán a cumplir la resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de la ONU, cesar todos los ataques, evitar acciones provocadoras o amenazas contra países vecinos y dejar de apoyar, financiar y armar a milicias afines en Estados árabes. También le pidieron que se abstenga de acciones que puedan obstaculizar la navegación internacional en el estrecho de Ormuz o amenazar la seguridad marítima en Bab el Mandeb.

Los ministros reafirmaron su apoyo a la seguridad, la estabilidad y la unidad del territorio libanés, a la plena soberanía del Estado libanés y a la decisión del Gobierno de Líbano de limitar las armas al Estado. Asimismo, condenaron la agresión de Israel contra Líbano y sus políticas expansionistas en la región.

Reiteraron su compromiso de mantener la consulta y la coordinación para seguir la evolución de los acontecimientos, evaluar las situaciones emergentes y formular posiciones unificadas, al tiempo que adoptan las medidas legítimas necesarias para proteger su seguridad, estabilidad y soberanía y poner fin a los ataques iraníes.