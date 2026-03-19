Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan siete misiles balísticos y 15 drones lanzados desde Irán

ABU DABI, 19 de marzo de 2026 (WAM) – Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este jueves siete misiles balísticos y 15 vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzados desde Irán.

Desde el inicio de los ataques iraníes, los sistemas de defensa del país han interceptado 334 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.714 UAV.

Estos ataques han causado la muerte de dos miembros de las fuerzas armadas mientras cumplían con su deber nacional, así como seis víctimas mortales de nacionalidades pakistaní, nepalí, bangladesí y palestina.

Un total de 158 personas también resultaron heridas, con lesiones que van de leves a moderadas y graves. Entre los heridos hay ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.

El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, su seguridad y su estabilidad, así como la defensa de sus intereses y capacidades nacionales.