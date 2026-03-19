El presidente y los vicepresidentes de Emiratos Árabes Unidos felicitan a los líderes de países árabes e islámicos por el Eid al Fitr

ABU DABI, 19 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado mensajes de felicitación a reyes, emires y presidentes de países árabes e islámicos con motivo del Eid al Fitr.

El presidente expresó sus deseos de continuo progreso, prosperidad y estabilidad para estos países y sus pueblos.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares a reyes, emires, presidentes y primeros ministros de países árabes e islámicos con motivo de esta celebración.