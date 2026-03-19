El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos

ABU DABI, 19 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos abordaron la evolución de la situación en la región y sus graves repercusiones para la paz y la seguridad regional e internacional.

Ambas partes analizaron también los ataques iraníes en curso contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles, infraestructuras civiles e instalaciones vitales, y señalaron que constituyen una violación de la soberanía de los Estados y del derecho internacional. El presidente Trump condenó estos ataques y reafirmó la solidaridad de Estados Unidos con Emiratos Árabes Unidos y los países de la región, así como su pleno respaldo a los esfuerzos para defender su territorio, su estabilidad y su seguridad.