Seguridad del Estado desmantela una red terrorista vinculada a Hizbulá e Irán y detiene a sus miembros

ABU DABI, 20 de marzo de 2026 (WAM) — El aparato de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos anunció el desmantelamiento de una red terrorista financiada y operada por el grupo libanés Hizbulá e Irán, así como la detención de sus integrantes.

La red operaba en el país bajo la cobertura de una empresa ficticia y trataba de infiltrarse en la economía nacional y ejecutar planes externos que amenazaban la estabilidad financiera del país.

Seguridad del Estado explicó que la red actuaba conforme a un plan estratégico previamente establecido, en coordinación con partes externas vinculadas a Hizbulá e Irán, en violación de la normativa económica y legal, con el objetivo de blanquear dinero, financiar el terrorismo y poner en riesgo la seguridad nacional.

Asimismo, el organismo subrayó que cualquier intento de explotar la economía nacional o las instituciones civiles con fines terroristas o subversivos será afrontado con firmeza, y recalcó que no se tolerará ninguna injerencia externa que amenace la seguridad o la estabilidad del país, independientemente de su origen o cobertura.