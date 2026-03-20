Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan cuatro misiles balísticos y 26 drones

ABU DABI, 20 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptaron el 20 de marzo de 2026 cuatro misiles balísticos y 26 vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzados desde Irán.

Desde el inicio de la agresión iraní, las defensas aéreas del país han interceptado 338 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.740 UAV.

Estos ataques han provocado la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber, así como seis víctimas mortales de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí y palestina.

En total, 158 personas resultaron heridas, con lesiones de diversa gravedad, de leves a moderadas y graves. Entre los heridos hay ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.

El Ministerio de Defensa afirmó que se mantiene plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, garantizando la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, así como la salvaguarda de sus intereses y capacidades nacionales.