El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe al ministro de Exteriores de Turquía

ABU DABI, 20 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan.

Ambos intercambiaron felicitaciones con motivo del Eid al Fitr y expresaron sus mejores deseos de bienestar y prosperidad para sus respectivos países y pueblos, así como de paz y estabilidad en el mundo.

Durante el encuentro, el ministro turco trasladó al mandatario emiratí los saludos del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, junto con sus deseos de prosperidad continuada para Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, el presidente pidió que se transmitieran sus saludos al líder turco, junto con sus deseos de mayor progreso y prosperidad para Turquía.

Hakan Fidan reiteró la condena de Turquía a los ataques terroristas iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y señaló que constituyen una violación de la soberanía de los Estados y del derecho internacional, además de representar una amenaza para la estabilidad regional.

La reunión abordó también la actual escalada militar en la región y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional. Ambas partes subrayaron la necesidad de frenar la escalada y priorizar el diálogo y la diplomacia para evitar nuevas tensiones y crisis.

Al encuentro asistieron el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; y varios altos cargos.