El presidente de Emiratos Árabes Unidos intercambia felicitaciones por el Eid al Fitr con el emir de Qatar, el rey de Jordania y el presidente del Líbano y aborda la situación regional

ABU DABI, 21 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, intercambió felicitaciones con motivo del Eid al Fitr durante conversaciones telefónicas con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani; el rey Abdalá II de Jordania; y el presidente del Líbano, Joseph Aoun.

Los líderes trasladaron sus mejores deseos con motivo de la festividad y expresaron su esperanza de progreso y prosperidad continuados para sus países y pueblos, así como de paz, seguridad y estabilidad en el mundo árabe e islámico y más allá.

Durante las llamadas, el presidente emiratí y los dirigentes abordaron también la evolución de la situación en la región en medio de los continuos ataques iraníes contra países de la zona y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regionales. Asimismo, subrayaron la necesidad de un cese inmediato de las acciones militares y la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones pendientes de una manera que evite una mayor escalada y nuevas crisis.