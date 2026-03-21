Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan tres misiles balísticos y ocho drones

ABU DABI, 21 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptaron el 21 de marzo de 2026 tres misiles balísticos y ocho vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzados desde Irán.

Desde el inicio de la agresión iraní, las defensas aéreas del país han interceptado 341 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.748 UAV.

Estos ataques han provocado la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber, así como seis víctimas mortales de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí y palestina.

En total, 160 personas resultaron heridas, con lesiones de diversa gravedad, de leves a moderadas y graves. Entre los heridos hay ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.

El Ministerio de Defensa afirmó que se mantiene plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, garantizando la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, así como la salvaguarda de sus intereses y capacidades nacionales.