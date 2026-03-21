El presidente de Emiratos Árabes Unidos y su homólogo de Mauritania intercambian felicitaciones por el Eid al Fitr en una llamada

ABU DABI, 21 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, intercambiaron este sábado felicitaciones con motivo del Eid al Fitr durante una conversación telefónica.

Ambos trasladaron sus mejores deseos de bienestar, prosperidad y estabilidad continuados para sus respectivos países y pueblos, y expresaron asimismo sus sinceros deseos de paz, seguridad y estabilidad duraderas para el mundo árabe e islámico, así como para la comunidad internacional en su conjunto.