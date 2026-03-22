El presidente de Emiratos Árabes Unidos y su homólogo de Serbia abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 22 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, analizaron la evolución de la situación en la región en medio de la actual escalada militar y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

El encuentro tuvo lugar durante la recepción del mandatario serbio, que se encuentra en visita de trabajo en Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes abordaron también los continuos ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles, infraestructuras civiles e instalaciones vitales, y señalaron que constituyen una violación de la soberanía de los Estados y del derecho internacional. Vučić condenó estos ataques y reafirmó la solidaridad de Serbia con Emiratos Árabes Unidos, así como su pleno apoyo a todas las medidas adoptadas para salvaguardar su seguridad, estabilidad e integridad territorial y garantizar la protección de su población.

Los dos dirigentes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de las acciones militares de escalada y la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones regionales pendientes de forma que se preserve la seguridad y la estabilidad y se eviten nuevas tensiones y crisis.

La reunión sirvió también para revisar la cooperación bilateral, y ambas partes reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos conforme a sus prioridades de desarrollo e intereses mutuos en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Emiratos Árabes Unidos y Serbia.

El presidente Vučić llegó previamente a Emiratos Árabes Unidos, donde fue recibido por el presidente emiratí, junto con varios jeques, ministros y altos cargos.

Al encuentro asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; y varios funcionarios.