Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan siete misiles balísticos y 16 drones

ABU DABI, 23 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptaron siete misiles balísticos y 16 drones lanzados desde Irán el 23 de marzo.

Desde el inicio de la agresión iraní, las defensas aéreas han interceptado 352 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.789 drones.

Estos ataques causaron la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber, así como seis fallecidos de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí y palestina.

Además, 161 personas resultaron heridas, con lesiones de leves a moderadas y graves. Entre los heridos hay nacionales de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Türkiye, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.

El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, garantizando la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad y salvaguardando sus intereses y capacidades nacionales.