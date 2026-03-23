Dubai Chambers, Dubai Customs y DP World analizan con 100 empresas cómo mejorar la eficiencia de la cadena de suministro

DUBÁI, 23 de marzo de 2026 (WAM) — Dubai Chambers organizó recientemente una reunión en colaboración con Dubai Customs y DP World para recabar de primera mano información sobre las principales necesidades logísticas de diversos sectores de la economía en un contexto de cambios globales. En el encuentro participaron 100 representantes del sector privado del emirato.

La reunión estuvo presidida por el ingeniero Sultan bin Saeed Al Mansoori, presidente de Dubai Chambers, y contó con la asistencia de Abdulla Mohammed Busenad, director general de Dubai Customs; Mohammad Ali Rashed Lootah, presidente y consejero delegado de Dubai Chambers; y Ahmad Yousef Al-Hassan, consejero delegado y director general de DP World GCC, junto con directivos de grandes empresas del sector privado.

La sesión incluyó un debate interactivo sobre los principales retos a los que se enfrenta el sector del transporte marítimo y la logística en el contexto de la situación regional actual. Los participantes también analizaron una serie de ideas y soluciones prácticas, en cooperación con socios relevantes, para garantizar el flujo fluido de mercancías y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.

«Respaldada por políticas gubernamentales proactivas, una estrecha cooperación entre los sectores público y privado, y una sólida agilidad institucional, la red logística de Dubái ha reforzado la capacidad del sector privado para responder a los desafíos derivados de los recientes acontecimientos que afectan a la región y al mundo, consolidando aún más la posición de Dubái como un centro clave en el mapa del comercio global», afirmó Al Mansoori.

La reunión forma parte de una serie de encuentros organizados por Dubai Chambers con el sector privado para evaluar las condiciones actuales del mercado, anticipar perspectivas futuras y reforzar las estrategias que permitan a todos los sectores responder a los cambios globales.

Dubai Chambers está intensificando los esfuerzos conjuntos para superar los desafíos, comprender mejor las necesidades cambiantes de todos los sectores y revisar las formas más eficaces de apoyar a las empresas, mejorar su competitividad y permitirles operar de manera eficiente y eficaz.