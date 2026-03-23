El presidente de Emiratos visita a Faris Khalaf Al Mazrouei

ABU DABI, 23 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitó a Faris Khalaf Al Mazrouei, presidente de la Autoridad de Patrimonio de Abu Dabi.

Durante el encuentro, el jeque Mohamed mantuvo una conversación cordial con Al Mazrouei, su familia y los presentes. También intercambiaron felicitaciones con motivo del Eid al Fitr y expresaron sus mejores deseos para que Emiratos continúe disfrutando de seguridad, estabilidad y prosperidad.

La reunión abordó los valores de cohesión y conexión social profundamente arraigados en la sociedad emiratí, así como el compromiso de los dirigentes de reforzarlos como base de una comunidad unida que contribuya a la seguridad y al desarrollo del país.

El presidente elogió la labor de Al Mazrouei al servicio de la nación, destacando sus esfuerzos por preservar el rico patrimonio de Emiratos, protegerlo para las futuras generaciones y reforzar la identidad nacional.

El jeque Mohamed estuvo acompañado durante la visita por el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente; y varios altos cargos.