Emiratos expresa su solidaridad con Canadá y Estados Unidos y lamenta las víctimas del accidente de Air Canada Express

ABU DABI, 23 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó sus sinceras condolencias y su solidaridad con Canadá y Estados Unidos tras la colisión de un avión de Air Canada Express en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, que causó la muerte del piloto y el copiloto y dejó heridos a pasajeros de varias nacionalidades.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) trasladó sus condolencias y su pesar a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Canadá por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.