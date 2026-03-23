Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos e Indonesia abordan la cooperación y la situación regional

ABU DABI, 23 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este lunes una llamada telefónica de su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, en la que ambos analizaron la evolución de la situación en la región y las graves implicaciones de la actual escalada militar para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Durante la conversación, ambas partes abordaron los continuos ataques terroristas iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, incluidos ataques contra civiles, infraestructuras civiles e instalaciones vitales, y señalaron que constituyen una violación de la soberanía y del derecho internacional.

El presidente de Indonesia reiteró la condena de su país a estos ataques y expresó su solidaridad con Emiratos, así como su pleno apoyo a todas las medidas adoptadas para proteger su seguridad, estabilidad e integridad territorial y garantizar la seguridad de su población y residentes. Asimismo, elogió la gestión de la situación por parte de Emiratos y la eficacia de las medidas aplicadas para proteger a ciudadanos, residentes y visitantes.

Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada militar y de priorizar el diálogo y la vía diplomática para abordar las cuestiones pendientes en la región de forma que se preserve la seguridad y la estabilidad y se evite una mayor agravación de la crisis.

La llamada también sirvió para revisar la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, y ambas partes reafirmaron su compromiso de reforzar las relaciones bilaterales conforme a sus prioridades de desarrollo y a sus intereses comunes, en el marco de la Asociación Económica Integral entre ambos países.