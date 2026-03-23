Sultan Al Jaber: “Convertir Ormuz en arma es terrorismo económico contra todas las naciones”

HOUSTON, 23 de marzo de 2026 (WAM) — El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, Sultan bin Ahmed Al Jaber, afirmó este lunes que utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta de presión constituye “un acto de terrorismo económico” con un impacto global que va mucho más allá de los mercados energéticos.

Durante su intervención en CERAWeek, celebrado en Houston (Texas), Al Jaber advirtió de que cualquier amenaza sobre el estrecho tiene consecuencias humanas exponenciales, que afectan a fábricas, explotaciones agrícolas y hogares en todo el mundo.

“El suministro energético no es solo un eslogan; es la diferencia entre tener luz o no tenerla”, subrayó, al tiempo que insistió en que las principales arterias del sistema global deben permanecer abiertas, entre ellas el estrecho de Ormuz.

“Veintiuna millas de ancho. Veinte millones de barriles al día. Casi una quinta parte del petróleo y el gas mundiales. Más de un tercio de los fertilizantes del mundo. Casi una cuarta parte de los productos petroquímicos y cantidades significativas de metales industriales. En resumen, gran parte del oxígeno de la economía global pasa por un único punto. Sin embargo, Irán considera aceptable estrangularlo como estrategia”, afirmó.

Al Jaber advirtió de que cualquier restricción en Ormuz se deja sentir de inmediato a escala global. “En solo tres semanas, el precio del petróleo ha aumentado un 50%. Esto eleva el coste de la vida para quienes menos pueden permitírselo y frena el crecimiento económico en todas partes. Desde fábricas hasta explotaciones agrícolas y hogares, el coste humano aumenta día a día”.

“Quiero ser absolutamente claro: convertir el estrecho de Ormuz en un arma no es un acto de agresión contra un solo país. Es terrorismo económico contra todas las naciones. Y ningún país debería poder tomar Ormuz como rehén, ni ahora ni nunca”, añadió. En su opinión, no se trata de un problema de oferta, sino de seguridad, cuya única solución duradera es mantener abierto el estrecho.

El ministro subrayó que Emiratos Árabes Unidos no buscó el conflicto y adoptó todas las medidas posibles para evitarlo. “Pero cuando llegó el momento, estábamos preparados. Se han puesto a prueba nuestras defensas, nuestra resiliencia y nuestro carácter. Y hemos resistido”.

Al Jaber explicó que ADNOC ha tenido que adoptar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de su personal y asegurar el suministro energético. “Seguiremos defendiendo nuestra nación y nuestro modo de vida. Esta experiencia ha reforzado nuestro modelo de progreso pragmático, basado en el realismo y orientado a resultados”, afirmó.

Asimismo, destacó que la resiliencia de Emiratos y de ADNOC es fruto de años de inversión en infraestructuras, planificación a largo plazo y alianzas estratégicas. “Para Emiratos, la colaboración no es solo una práctica, es parte de nuestra identidad. Cumplimos nuestros compromisos y, cuando importa, respondemos”.

En este sentido, señaló que, a través de ADNOC, XRG y Masdar, el país ha invertido más de 85.000 millones de dólares en activos energéticos en Estados Unidos, contribuyendo a la generación eléctrica, la industria química avanzada y el empleo en 19 estados. “Estados Unidos ofrece una combinación única de recursos y estabilidad para la inversión”, indicó.

Al Jaber añadió que Emiratos está explorando oportunidades a lo largo de toda la cadena de valor energética y busca ampliar sus inversiones en infraestructuras, desde almacenamiento hasta plantas de licuefacción y regasificación.

De cara al futuro, el ministro sostuvo que la actual crisis pone de manifiesto dos visiones opuestas: una orientada a la inestabilidad y otra a la prosperidad. “Emiratos tomó su decisión hace tiempo”, dijo.

“Hemos convertido a ADNOC en una de las empresas energéticas más fiables del mundo no porque la inestabilidad no llegue a nuestras fronteras, sino porque, cuando lo hace, mantenemos el rumbo. Hemos diversificado nuestra producción, ampliado las rutas de suministro, integrado todas las fuentes de energía a gran escala e incorporado la tecnología y la inteligencia artificial como motores de la próxima era energética”, explicó.

El ministro concluyó invitando a los líderes del sector a participar en ADIPEC, que se celebrará en noviembre en Abu Dabi. “Los acontecimientos recientes han trazado una línea clara: se puede ser arquitecto de la estabilidad o espectador de la volatilidad. Si se cree en la cooperación frente al conflicto, ese es el lugar”, afirmó.

CERAWeek se celebra del 23 al 27 de marzo en Houston y reúne a los principales líderes del sector energético. ADIPEC tendrá lugar del 2 al 5 de noviembre de 2026 en el ADNEC Centre de Abu Dabi.