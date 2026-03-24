Abdullah bin Zayed mantiene contactos telefónicos con varios ministros de Exteriores para abordar la situación regional

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo conversaciones telefónicas con varios responsables de Exteriores para analizar los últimos acontecimientos en la región, en medio de los continuos ataques con misiles de Irán, calificados de no provocados y terroristas, dirigidos contra Emiratos y otros países de la zona.

El jeque Abdullah bin Zayed habló con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares; con el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Lê Hoài Trung; con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Mauritanos en el Exterior de Mauritania, Mohamed Salem Merzoug; y con el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen.

Durante las conversaciones, se abordaron las graves consecuencias de los ataques con misiles iraníes, que amenazan con socavar la seguridad regional e internacional, así como la estabilidad económica global y la seguridad energética.

El jeque Abdullah bin Zayed y los ministros condenaron enérgicamente estos ataques, y afirmaron el derecho pleno y legítimo de los países afectados a responder a esta agresión para salvaguardar su soberanía, su seguridad y su integridad territorial, así como para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de acuerdo con el derecho internacional.

El ministro emiratí expresó su agradecimiento a sus homólogos por la solidaridad de sus países con Emiratos, y aseguró que todos los residentes y visitantes en el país se encuentran a salvo.

Asimismo, los ministros subrayaron la importancia del diálogo y la diplomacia para resolver las crisis y las cuestiones pendientes, y para preservar la seguridad regional e internacional.