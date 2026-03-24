El presidente de Emiratos recibe a la ministra francesa de las Fuerzas Armadas

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a la ministra de las Fuerzas Armadas y de Asuntos de los Veteranos de Francia, Catherine Vautrin.

Durante el encuentro, la ministra transmitió al jeque Mohamed los saludos del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, así como sus deseos de seguridad y prosperidad continuadas para Emiratos.

El presidente emiratí le pidió que trasladara a Macron sus saludos y sus mejores deseos de progreso y prosperidad para Francia y su pueblo.

Ambas partes abordaron la cooperación y la coordinación entre los dos países en materia de defensa, así como su compromiso compartido de reforzarlas en el marco de la asociación estratégica bilateral.

La reunión también trató la evolución de la situación en Oriente Próximo en el contexto de la actual escalada militar y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

La ministra francesa reiteró la condena de su país a los ataques terroristas iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, y expresó la solidaridad de Francia con Emiratos, así como su apoyo a todas las medidas adoptadas para garantizar su seguridad, estabilidad y la protección de su población.

Al encuentro asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente; y varios ministros y altos cargos.