Abdullah bin Zayed traslada sus condolencias al primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar por la muerte de tripulantes de un helicóptero

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, expresó sus condolencias al Estado de Qatar durante una conversación telefónica con el primer ministro y ministro de Exteriores qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, por el fallecimiento de varios miembros de las Fuerzas Armadas de Qatar.

Los fallecidos han sido identificados como el capitán (piloto) Mubarak Salem Dawai Al Marri; el capitán (piloto) Saeed Nasser Smeikh; el sargento Fahad Hadi Ghanem Al Khayareen; y el cabo Mohammed Maher Mohammed, integrantes de la tripulación de un helicóptero que se estrelló en aguas territoriales de Qatar tras sufrir un fallo técnico.

El jeque Abdullah bin Zayed expresó la plena solidaridad de Emiratos con Qatar ante esta tragedia y trasladó sus más sentidas condolencias a la dirigencia qatarí y a las familias de los fallecidos, al tiempo que pidió a Dios que les conceda su misericordia y proteja a Qatar y a su población de todo daño.