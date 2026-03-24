Kuwait: siete líneas eléctricas aéreas fuera de servicio por la caída de escombros

KUWAIT, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait anunció a última hora del lunes que siete líneas eléctricas aéreas en varias zonas del país han quedado fuera de servicio tras sufrir daños por la caída de escombros derivada de interceptaciones de defensa aérea.

La portavoz oficial del ministerio, la ingeniera Fatima Jawhar Hayat, señaló en un comunicado difundido por la agencia KUNA que el incidente provocó cortes parciales de suministro en algunas áreas, y añadió que los equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio con la mayor rapidez posible.