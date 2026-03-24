Fuyaira acoge este viernes la segunda ronda del Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de jiu-jitsu

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El emirato de Fuyaira acogerá del 27 al 29 de marzo la segunda ronda de la tercera edición del Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de jiu-jitsu (Gi), que se celebrará en el complejo deportivo Zayed.

El evento reunirá a deportistas de los principales clubes y academias de Emiratos Árabes Unidos, que competirán en diversas categorías de edad, consolidando el campeonato como una de las citas clave del calendario nacional de jiu-jitsu.

La Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos confirmó que la competición comenzará el viernes con las categorías sub-18, adultos y máster, tanto en categoría masculina como femenina. La actividad continuará el sábado con las categorías sub-14 y sub-16, y concluirá el domingo con las categorías sub-12 e infantil.

Desde su lanzamiento, el campeonato ha desempeñado un papel central en la detección de nuevos talentos y en el desarrollo de los atletas. La competición regular permite mejorar el rendimiento de los deportistas y adquirir la experiencia necesaria para representar a la selección nacional en competiciones internacionales.

La celebración del campeonato en Fuyaira refleja el compromiso de la federación con la organización de eventos en todo el país, el impulso a la participación de base y el fortalecimiento del vínculo del deporte con las comunidades locales. Además, ofrece a los aficionados de distintos emiratos la oportunidad de seguir de cerca la competición, en línea con la visión a largo plazo de consolidar el jiu-jitsu como un deporte comunitario de referencia.

El vicepresidente de la Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos, Mohamed Salem Al Dhaheri, afirmó que el campeonato desempeña un papel clave en el desarrollo de este deporte en el país, al fomentar una sólida cultura deportiva y ampliar su presencia en la sociedad.

“El campeonato sigue creciendo como uno de los eventos más importantes del calendario nacional de jiu-jitsu. Proporciona un entorno competitivo que fomenta una mayor participación y acerca a las familias a este deporte, en línea con el Año de la Familia. La federación mantiene su compromiso de organizar eventos con los más altos estándares, reflejando el liderazgo de Emiratos en la organización de grandes competiciones deportivas”, señaló.

Asimismo, destacó que el campeonato contribuye al crecimiento a largo plazo de la disciplina al atraer nuevos talentos y ofrecer una vía clara de desarrollo para los atletas en un entorno de alto nivel.

Por su parte, Wissam Motea Al Ahmad, entrenador de la categoría sub-18 del Baniyas Club, señaló: “El campeonato es una prueba exigente para los deportistas debido al alto nivel competitivo entre clubes. Afrontamos esta ronda con un fuerte enfoque en el rendimiento y en consolidar los logros de la ronda anterior y de ediciones pasadas. Nuestro objetivo es mantenernos entre los mejores clubes y gestionar bien los combates para seguir avanzando hacia las fases finales”.

El campeonato forma parte de una serie de ocho rondas que se celebran en todo el país a lo largo de la temporada, incluidas cinco en la modalidad Gi y tres en la modalidad No-Gi.