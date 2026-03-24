Abdullah bin Zayed traslada sus condolencias al ministro de Exteriores de Turquía por la muerte de la tripulación de un helicóptero

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, expresó sus condolencias durante una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía, Hakan Fidan, por el fallecimiento de la tripulación de un helicóptero.

El jeque Abdullah trasladó su pésame por la muerte del comandante Sinan Taştekin, de las Fuerzas Conjuntas Qatar-Turquía, así como de Suleiman Cemra Kahraman e Ismail Anas Can, miembros de la tripulación de un helicóptero que se estrelló en aguas territoriales de Qatar tras sufrir un fallo técnico.

El ministro emiratí expresó la plena solidaridad de Emiratos con la República de Turquía ante esta tragedia y transmitió sus condolencias a las familias de los fallecidos, al tiempo que pidió a Dios que les conceda su misericordia y proteja a Turquía y a su población de todo daño.