Emiratos lidera el mundo árabe y ocupa el puesto 21 en el Índice Mundial de la Felicidad

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos se situó como el país mejor clasificado del mundo árabe y en el puesto 21 a escala global en el Índice Mundial de la Felicidad, según el Informe Mundial de la Felicidad 2026 elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con el respaldo de datos de Gallup World Poll.

El informe evalúa a un total de 147 países en función de criterios como el PIB per cápita, la esperanza de vida, la libertad personal, la generosidad, el apoyo social y los niveles de corrupción tanto en el sector público como en el empresarial. Emiratos obtuvo una puntuación de 6,8 en el índice.

Este resultado refuerza la posición del país como uno de los más estables y prósperos del mundo, por delante de varias economías avanzadas.

En indicadores específicos, Emiratos ocupó el cuarto puesto a nivel mundial en libertad de los ciudadanos para tomar decisiones vitales, el octavo en PIB per cápita, con 70.000 dólares, y el puesto 19 en generosidad, reflejo del volumen de contribuciones benéficas realizadas por sus residentes.

Asimismo, el país se situó en el puesto 30 a nivel global en esperanza de vida.