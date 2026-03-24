Las defensas aéreas de Emiratos interceptan cinco misiles balísticos y 17 drones procedentes de Irán

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptaron este martes cinco misiles balísticos y 17 drones lanzados desde Irán.
Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas del país han interceptado un total de 357 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.806 vehículos aéreos no tripulados.
Estos ataques han provocado la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber, así como seis víctimas mortales de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí y palestina.
Además, 161 personas han resultado heridas, con lesiones que van de leves a moderadas y graves. Entre los heridos figuran ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Turquía, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania, Palestina, Ghana, Indonesia, Suecia y Túnez.
El Ministerio de Defensa afirmó que se mantiene plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, así como de sus intereses y capacidades nacionales.