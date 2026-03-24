Emiratos condena enérgicamente el ataque contra un hospital en Darfur Oriental

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque contra un hospital en Darfur Oriental, atribuido a la Autoridad de Puerto Sudán, que causó decenas de muertos y heridos y constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó el rechazo categórico del país a los ataques contra civiles e instituciones civiles, y subrayó la necesidad de proteger las instalaciones médicas y al personal sanitario, garantizando que no sean objeto de ataques durante los conflictos.

El Ministerio reiteró la firme postura de Emiratos, que aboga por un alto el fuego inmediato, el fin de los combates, la facilitación de un acceso humanitario urgente y sin restricciones, y un proceso de transición creíble, liderado por civiles, inclusivo y plenamente independiente de las partes en conflicto y de los grupos extremistas. Asimismo, instó al Consejo de Seguridad a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento por parte de las partes enfrentadas.

El Ministerio trasladó además sus sinceras condolencias y su solidaridad al pueblo sudanés y a las familias de las víctimas, y expresó su deseo de una pronta recuperación para todos los heridos.