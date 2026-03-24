El presidente del Parlamento húngaro expresa su solidaridad con Emiratos ante los ataques iraníes

ABU DABI, 24 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente del Consejo Nacional Federal (FNC), Saqr Ghobash, ha recibido un mensaje de su homólogo húngaro, László Kövér, presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, en el que expresa la plena solidaridad de su país con Emiratos Árabes Unidos ante los ataques iraníes y los desafíos actuales.

En su mensaje, Kövér condenó enérgicamente los ataques dirigidos contra Emiratos y las pérdidas ocasionadas, y subrayó que este tipo de acciones y actos inhumanos son inaceptables, contradicen los principios fundamentales del derecho internacional y no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, señaló que Hungría sigue de cerca con profunda preocupación la evolución de la situación en Oriente Próximo, y reafirmó el apoyo de su país a Emiratos en este contexto, así como su respaldo a todos los esfuerzos destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad.

El presidente de la Asamblea Nacional húngara también elogió la labor de las autoridades competentes de Emiratos y la cooperación que prestan para garantizar la seguridad de los ciudadanos húngaros residentes en el país.

Kövér destacó la solidez y profundidad de las relaciones bilaterales entre ambos países, reflejada en la continuidad de la cooperación y la coordinación incluso en el actual contexto.

Por último, expresó su confianza en que la situación evolucione hacia la estabilidad y en que el próximo periodo permita reforzar el diálogo y la cooperación entre ambas partes en beneficio de sus intereses comunes.